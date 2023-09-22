Лига Европы, 21 сентября: результаты игрового дня

Вчера, 21 сентября, состоялось 16 матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Представляем вашему вниманию результаты прошедших встреч.
Результаты 1-го тура группового этапа Лиги Европы:
Группа А
«Вест Хэм» (Англия) — ТСЦ (Сербия) — 3:1;
«Олимпиакос» (Греция) — «Фрайбург» (Германия) — 2:3.
Группа В
«Аякс» (Нидерланды) — «Марсель» (Франция) — 3:3;
«Брайтон» (Англия) — АЕК (Греция) — 2:3.
Группа С
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Бетис» (Испания) — 1:0;
«Спарта» Прага (Чехия) — «Арис» (Кипр) — 3:2.
Группа D
«Аталанта» (Италия) — «Ракув» (Польша) — 2:0;
«Штурм» (Австрия) — «Спортинг» (Португалия) — 1:2.
Группа Е
ЛАСК (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:3;
«Юнион» (Бельгия) — «Тулуза» (Франция) — 1:1.
Группа F
«Ренн» (Франция) — «Маккаби» Хайфа (Израиль) — 3:0
«Панатинаикос» (Греция) — «Вильярреал» (Испания) — 2:0
Группа G
«Шериф» (Молдавия) — «Рома» (Италия) — 1:2;
«Серветт» (Швейцария) — «Славия» (Чехия) — 0:2.
Группа Н
«Байер» (Германия) — «Хеккен» (Швеция) — 4:0;
«Карабах» (Азербайджан) — «Мольде» (Норвегия) — 1:0.
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