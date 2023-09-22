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Лига Европы, 21 сентября: результаты игрового дня

Лига Европы, 21 сентября: результаты игрового дня
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Вчера, 21 сентября, состоялось 16 матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Представляем вашему вниманию результаты прошедших встреч.

Результаты 1-го тура группового этапа Лиги Европы:

Группа А

«Вест Хэм» (Англия) — ТСЦ (Сербия) — 3:1;

«Олимпиакос» (Греция) — «Фрайбург» (Германия) — 2:3.

Группа В

«Аякс» (Нидерланды) — «Марсель» (Франция) — 3:3;

«Брайтон» (Англия) — АЕК (Греция) — 2:3.

Группа С

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Бетис» (Испания) — 1:0;

«Спарта» Прага (Чехия) — «Арис» (Кипр) — 3:2.

Группа D

«Аталанта» (Италия) — «Ракув» (Польша) — 2:0;

«Штурм» (Австрия) — «Спортинг» (Португалия) — 1:2.

Группа Е

ЛАСК (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:3;

«Юнион» (Бельгия) — «Тулуза» (Франция) — 1:1.

Группа F

«Ренн» (Франция) — «Маккаби» Хайфа (Израиль) — 3:0

«Панатинаикос» (Греция) — «Вильярреал» (Испания) — 2:0

Группа G

«Шериф» (Молдавия) — «Рома» (Италия) — 1:2;

«Серветт» (Швейцария) — «Славия» (Чехия) — 0:2.

Группа Н

«Байер» (Германия) — «Хеккен» (Швеция) — 4:0;

«Карабах» (Азербайджан) — «Мольде» (Норвегия) — 1:0.

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