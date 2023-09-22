Лига конференций, 21 сентября: результаты игрового дня

В четверг, 21 сентября, состоялись 15 матчей 1-го тура группового этапа Лиги конференций. Представляем вашему вниманию результаты прошедших встреч.
Результаты матчей Лиги конференций 21 сентября
Группа А
«Слован» Бр (Словакия) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — 2:1.
Группа В
«Заря» (Украина) — «Гент» (Бельгия) — 1:1;
«Маккаби» Т-А (Израиль) — «Брейдаблик» (Исландия) — 3:2.
Группа С
«Динамо» З (Хорватия) — «Астана» (Казахстан) — 5:1;
«Виктория Пльзень» (Чехия) — «Балкани» (Косово) — 1:0.
Группа D
«Лугано» (Швейцария) — «Будё-Глимт» (Норвегия) — 0:0;
«Брюгге» (Бельгия) — «Бешикташ» (Турция) — 1:1.
Группа Е
«Легия» (Польша) — «Астон Вилла» (Англия) — 3:2;
«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — АЗ (Нидерланды) — 4:3.
Группа F
«Ференцварош» (Венгрия) — «Чукарички» (Сербия) — 3:1;
«Генк» (Бельгия) — «Фиорентина» (Италия) — 2:2.
Группа G
ХИК (Финляндия) — ПАОК (Греция) — 2:3;
«Айнтрахт» Ф (Германия) — «Абердин» (Шотландия) — 2:1.
Группа Н
«Лудогорец» (Болгария) — «Спартак» Тр (Словакия) — 4:0;
«Фенербахче» (Турция) — «Норшелланн» (Дания) — 3:1.
В ещё одном матче 1-го тура 20 сентября французский «Лилль» выиграл у словенской «Олимпии» 2:0.
- 22 сентября 2023
-
02:02
-
01:56
-
01:44
-
01:23
-
01:20
-
00:49
-
00:32
-
00:24
-
00:10
-
00:06
-
00:03
- 21 сентября 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:58
-
23:57
-
23:54
-
23:53
-
23:30
-
23:19
-
23:12
-
23:11
-
23:01
-
22:46
-
22:45
-
22:41
-
22:29
-
22:28
-
22:22
-
22:19
-
22:17
-
22:15
-
21:59
-
21:57
-
21:55
-
21:48