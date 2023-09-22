Лига конференций, 21 сентября: результаты игрового дня

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В четверг, 21 сентября, состоялись 15 матчей 1-го тура группового этапа Лиги конференций. Представляем вашему вниманию результаты прошедших встреч.

Результаты матчей Лиги конференций 21 сентября

Группа А

«Слован» Бр (Словакия) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — 2:1.

Группа В

«Заря» (Украина) — «Гент» (Бельгия) — 1:1;

«Маккаби» Т-А (Израиль) — «Брейдаблик» (Исландия) — 3:2.

Группа С

«Динамо» З (Хорватия) — «Астана» (Казахстан) — 5:1;

«Виктория Пльзень» (Чехия) — «Балкани» (Косово) — 1:0.

Группа D

«Лугано» (Швейцария) — «Будё-Глимт» (Норвегия) — 0:0;

«Брюгге» (Бельгия) — «Бешикташ» (Турция) — 1:1.

Группа Е

«Легия» (Польша) — «Астон Вилла» (Англия) — 3:2;

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — АЗ (Нидерланды) — 4:3.

Группа F

«Ференцварош» (Венгрия) — «Чукарички» (Сербия) — 3:1;

«Генк» (Бельгия) — «Фиорентина» (Италия) — 2:2.

Группа G

ХИК (Финляндия) — ПАОК (Греция) — 2:3;

«Айнтрахт» Ф (Германия) — «Абердин» (Шотландия) — 2:1.

Группа Н

«Лудогорец» (Болгария) — «Спартак» Тр (Словакия) — 4:0;

«Фенербахче» (Турция) — «Норшелланн» (Дания) — 3:1.

В ещё одном матче 1-го тура 20 сентября французский «Лилль» выиграл у словенской «Олимпии» 2:0.