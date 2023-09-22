Гарри Кейн рассказал, кто из игроков «Баварии» произвёл на него наибольшее впечатление

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн назвал игроков мюнхенского клуба, которые впечатлили его больше всего.

«Джамал Мусиала фантастический. Я слышал много разговоров о том, что он хорош. Было здорово наблюдать за ним на тренировках, как он двигается и как играет в атаке.

Как же умён Мюллер! Люди со стороны иногда не ценят игроков такого типа, которые за счёт интеллекта находятся на шаг впереди по сравнению с остальными членами команды», — приводит слова Кейна The Sun со ссылкой на TNT Sports.

Гарри Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» за € 100 млн в летнее трансферное окно. В текущем сезоне английский нападающий забил четыре гола в четырёх матчах Бундеслиги и записал на свой счёт одну результативную передачу. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.

