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Игрок «Оренбурга» Гогличидзе: наладили дисциплину, внесли корректировки, всё получается

Игрок «Оренбурга» Гогличидзе: наладили дисциплину, внесли корректировки, всё получается
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Защитник «Оренбурга» Лео Гогличидзе рассказал о матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Факелом» (0:0 (по пен. 4:2).

«Получился ли матч сложным? Не сказал бы так. Игра нам давалась, создавали моменты, и нужно было забивать. Хороший футбол со стороны обеих команд, болельщики такое любят.

Падает ли уровень Кубка России, так как команды выставляют не основные составы на матчи? Нет. Те, кто играет в премьер‑лиге, соответствуют её уровню. Просто не каждый может попасть в стартовый состав своей команды, так бывает. И в Кубке они могут доказать свою состоятельность.

Можно ли говорить о том, что наладили игру в обороне? Наладили дисциплину, внесли определённые корректировки в игру, и всё получается. Мы намерены выйти в плей‑офф с первого места? Конечно, надо выходить с первого места. Мы хотим выигрывать в каждом матче.

Что ждать от матч с «Пари НН? Будем играть в свой футбол, поедем за победой. Не смотрим в турнирную таблицу, идём от игры к игре, а в конце уже посмотрим, на каком месте будем, —приводит слова Гогличидзе «Матч ТВ».

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