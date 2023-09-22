Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Титов объяснил, почему завершивший карьеру Жирков сильнее Рябчука

Титов объяснил, почему завершивший карьеру Жирков сильнее Рябчука
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший капитан и тренер «Спартака» Егор Титов высказался о мастерстве бывшего защитника сборной России и лондонского «Челси» Юрия Жиркова. Он объяснил свои слова о том, что Жирков сильнее нынешнего футболиста «Спартака» Олега Рябчука.

«Вы, наверное, видели матч памяти Цымбаларя. Куда делось мастерство Жиркова? Никуда.

Я не хочу сказать, что Рябчук – плохой футболист. Я сказал это, потому что Юра Жирков ещё раз подтвердил, что он классный игрок, не зря он играл за «Челси» в Лиге чемпионов. Он в свои 35–36 лет играл в «Зените»! Это всё подтверждает. Если вы думаете, что сегодняшний Рябчук сильнее Жиркова, то можем с вами пообщаться на эту тему.

Получается, подписание Рябчука – это усиление? Вы меня провоцируете. Человеку, который приехал в новый для себя чемпионат, нужно время. Я в футболе с трёх лет и вижу сильных футболистов. И мне заметно, кто пока не может адаптироваться и так далее. Я надеюсь, что свой потенциал Рябчук раскроет именно в «Спартаке». В нашем «Спартаке» девяностых его бы, наверное, раскрыли. Олег Иванович Романцев делал это легко», – приводит слова Титова Metaratings.

Материалы по теме
Агент Адигезалов: уверен, что Рябчук усилит «Спартак», где ему дали хорошие деньги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android