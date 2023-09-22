«Остался бы в «Сочи» — боролся бы за 10–16-е места». Терехов — о переходе в «Химки»

Защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал о переходе в подмосковный клуб.
«Был вариант продлить контракт с «Сочи». Кроме этого, имелись предложения от других интересных клубов Премьер-Лиги. Должно было сложиться много обстоятельств, чтобы я здесь оказался. Но, во-первых, я отдал приоритет семье, во-вторых, команда ставит задачу выхода в РПЛ. Мне показалось это перспективным, поэтому сейчас мы разговариваем в Химках.
Сейчас, мало того что мы вместе, я играю в клубе, который ставит конкретные задачи. Остался бы в «Сочи» — боролся бы за 10–16-е места. Моё мнение — в этом сезоне им будет тяжело на что-то претендовать. Считаю, что сделал правильный выбор.
Интерес от «Оренбурга»? Мы Дмитрием Степановичем (Андреевым, спортивным директором «Оренбурга». — Прим. «Чемпионата») один раз переговорили. Но было тяжело найти точки соприкосновения по поводу контракта, поэтому дальше и не продвинулись.
Переход в «Химки» — шаг назад? Это в определённой степени вызов. Я прихожу не доигрывать — выступать на высоком уровне ещё года три смогу. Интересно решить задачу — выйти в РПЛ, закрепиться там.
Возвращаясь к началу разговора — какой смысл был оставаться в «Сочи» и бороться за 10-е место? Запоминают только победителей. Два года назад мы заняли второе — и что? Об этом даже никто не говорил. Мне интересен тот проект, в котором я нахожусь. Если он будет развиваться, как говорят руководители, то всё должно получиться хорошо», — приводит слова Терехова «Матч ТВ».
- 22 сентября 2023
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