Терехов: Федотов был во мне заинтересован. Но ЦСКА — большой клуб, решают другие люди

Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов рассказал о возможном переходе в ЦСКА.
«Затягивал переговоры с «Сочи» из-за вариантов с переходом в ЦСКА и «Динамо»? Разговоры были с этими клубами, но до конкретики не дошло. Что касается «Сочи», это в принципе был для меня не приоритетный вариант.
Хорошие рабочие отношения у меня с Федотовым? Да, у Владимира Валентиновича была заинтересованность во мне. Но ЦСКА — большой клуб, решают другие люди. Возможно, из‑за этого в итоге не получилось», — приводит слова Терехова «Матч ТВ».
9 августа стало известно, что Терехов подписал двухлетний контракт с «Химками», за которые он уже выступал в 2010 году.
Ранее 33-летний футболист выступал за брянское и московское «Динамо», «Балтику», «Волгарь», «Оренбург» и «Сочи», с которым в позапрошлом сезоне стал обладателем серебряной медали чемпионата России. На счету футболиста также есть две игры за сборную России.
- 21 сентября 2023
-
21:37
-
21:31
-
21:31
-
21:06
-
20:59
-
20:58
-
20:54
-
20:51
-
20:45
-
20:38
-
20:34
-
20:27
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:05
-
20:01
-
20:01
-
19:37
-
19:34
-
19:30
-
19:23
-
19:22
-
19:20
-
19:12
-
19:12
-
19:12
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:56
-
18:50
-
18:45
-
18:42
-
18:40