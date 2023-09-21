Терехов: Федотов был во мне заинтересован. Но ЦСКА — большой клуб, решают другие люди

Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов рассказал о возможном переходе в ЦСКА.

«Затягивал переговоры с «Сочи» из-за вариантов с переходом в ЦСКА и «Динамо»? Разговоры были с этими клубами, но до конкретики не дошло. Что касается «Сочи», это в принципе был для меня не приоритетный вариант.

Хорошие рабочие отношения у меня с Федотовым? Да, у Владимира Валентиновича была заинтересованность во мне. Но ЦСКА — большой клуб, решают другие люди. Возможно, из‑за этого в итоге не получилось», — приводит слова Терехова «Матч ТВ».

9 августа стало известно, что Терехов подписал двухлетний контракт с «Химками», за которые он уже выступал в 2010 году.

Ранее 33-летний футболист выступал за брянское и московское «Динамо», «Балтику», «Волгарь», «Оренбург» и «Сочи», с которым в позапрошлом сезоне стал обладателем серебряной медали чемпионата России. На счету футболиста также есть две игры за сборную России.