Агент Абрамов: Бакаев сможет вернуться и играть в чемпионате России

Футбольный агент Владимир Абрамов высказался об аренде полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ. Агент считает, что Бакаев сможет вернуться и дальше спокойно играть в чемпионате России, заработав при этом немало денег в ОАЭ.

«Жаль, что он уезжает из Санкт-Петербурга. В «Зенит» приезжает много иностранцев и всё больше уезжает наших футболистов, которые претендовали на место в стартовом составе сборной России.

Ничего хорошего про чемпионат ОАЭ я сказать не могу. Очень жарко, но платят большие деньги. Для тех, кто хочет хорошо заработать, это неплохой вариант. Страны Ближнего Востока пытаются создать у себя конкурентоспособные чемпионаты, но это длительный процесс. Бакаев станет одним из кирпичиков, которые будут развивать местные первенства и привлекать зарубежный интерес.

Конечно, в какой-то мере он расслабится. Бакаев – хороший профессионал, обладающий техникой и видением поля. Он играл в «Спартаке», перешёл в «Зенит», где столько наших футболистов сидели на скамейке, а потом исчезали. Бакаев ещё молодой парень, может заработать в ОАЭ хорошие деньги и вернуться в какой-нибудь из клубов РПЛ.

Верю ли я в его возвращение в чемпионат России? Конечно, он сможет вернуться и играть у нас. Это же аренда, пусть едет, чтобы не сидеть на скамейке, потому что «Зенит» купил много игроков, не протолкнуться. Бакаев поиграет в ОАЭ, приобретёт уверенность, заработает денег. «Зенит» теряет внушительные суммы, потому что многие футболисты сидят без дела. Петербургский клуб нашёл Бакаеву место, чтобы не платить ему зарплату. Если команда может без него обойтись, то это правильное решение с финансовой точки зрения», — приводит слова Бакаева «Спорт день за днём».