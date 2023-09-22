Семак: в «Зените» Бакаев не стал игроком старта. Сам попросил отпустить его в аренду

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в саудовский клуб «Аль-Вахда».

«Мы разговаривали с Зелимханом полтора месяца назад, когда у него была возможность выиграть конкуренцию и стать игроком стартового состава. Этого не произошло. Он подошёл и попросил, если будут предложения от другого клуба, отпустить его в аренду, ему нужно было немного перезагрузиться. Я сказал ему: «Если будут варианты, приходи, обсудим. Если не будет форс-мажоров, будет возможность тебя отпустить, мы так и сделаем». Что в принципе и произошло», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» объявил о переходе Бакаева в эмиратский клуб «Аль-Вахда» 19 сентября. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024. В прошлом сезоне российский полузащитник провёл 26 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.