Гендиректор «Аль-Вахды» Алхнайе: Бакаева отлично приняли в команде

Генеральный директор «Аль-Вахды» Халид Алхнайе рассказал о процессе адаптации новичка команды, российского полузащитника Зелимхана Бакаева.
«Бакаева отлично приняли в команде. Его адаптация идёт очень хорошо. Но пока неизвестно, когда именно состоится его дебют. У нас не было никаких сомнений или опасений при подписании Зелимхана. То, что сейчас кто-то отказывается от футболистов из России — совершенно неправильно, потому что спорт облегчает жизнь и позволяет сотрудничать со всеми», — приводит слова Алхнайе Sport24.
«Зенит» объявил о переходе Бакаева в эмиратский клуб «Аль-Вахда» 19 сентября. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024. В прошлом сезоне российский полузащитник провёл 26 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
- 21 сентября 2023
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