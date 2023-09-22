Станислав Сухина и воронежский «Факел» расторгли контракт

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Станислав Сухина оставил пост начальника команды в воронежском «Факеле».

«Начальник команды Станислав Сухина покинул наш клуб. Контракт расторгнут по обоюдному желанию сторон.

Спасибо за работу, Станислав Валерьевич! Желаем удачи и всего самого доброго», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Свою работу в воронежском клубе Станислав начал 10 января 2022 года.

Напомним, ранее Сухина занимал аналогичный пост в «Локомотиве» и «Велесе». Он был назначен на должность начальника команды железнодорожников в феврале 2017 года. После его назначения московский клуб стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/2018 и трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021).