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Канчельскис: «Тобол» пошумел в Европе, но это в прошлом. Надо достойно провести концовку

Канчельскис: «Тобол» пошумел в Европе, но это в прошлом. Надо достойно провести концовку
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Генеральный директор футбольного клуба «Тобол» Андрей Канчельскис рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.

«Работа проходит нормально, двигаемся вперёд! Скоро финал Кубка, до конца чемпионата осталось шесть туров. Всё в рабочем режиме. Да, пошумели немного в Европе, но это уже в прошлом. Впереди шесть туров, которые надо провести достойно. Надо как можно выше подняться в турнирной таблице, тогда будут и эмоции, и очки, и премиальные. Задача одна — как можно больше победить в матчах и подняться выше», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 20 туров чемпионата Казахстана «Тобол» набрал 28 очков и на текущий момент располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

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