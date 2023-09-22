Канчельскис: «Тобол» пошумел в Европе, но это в прошлом. Надо достойно провести концовку

Генеральный директор футбольного клуба «Тобол» Андрей Канчельскис рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.

«Работа проходит нормально, двигаемся вперёд! Скоро финал Кубка, до конца чемпионата осталось шесть туров. Всё в рабочем режиме. Да, пошумели немного в Европе, но это уже в прошлом. Впереди шесть туров, которые надо провести достойно. Надо как можно выше подняться в турнирной таблице, тогда будут и эмоции, и очки, и премиальные. Задача одна — как можно больше победить в матчах и подняться выше», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 20 туров чемпионата Казахстана «Тобол» набрал 28 очков и на текущий момент располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.