Тренер «Краснодара» Ивич ответил на вопрос о прогрессе Кордобы

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, как помог нападающему Джону Кордобе добиться прогресса.

«Кордоба очень чувствительный парень. Нужно понимать, какой у него склад ума. Но я скажу одну вещь, в которой на сто процентов уверен. Дело в том, что Джон часто вступает в единоборства. И из, условно, десяти единоборств семь или восемь заканчиваются фолом против него, а судья даёт свисток в нашу пользу только в двух, максимум трёх случаях. Я много раз наблюдал за тем, как борются против Кордобы и как нападающие соперника борются с нашими защитниками. Против нас порой свистят в эпизодах, где вообще нет контактной борьбы…

Я могу понять единоборства в футболе. А Джон – крепкий и сильный парень. Но почему признают только два фола из десяти очевидных? Да, в футболе такое случается, что иногда арбитры пропускают нарушения правил. Но когда в одной встрече это происходит два, три, четыре раза… Очень легко так вывести форварда из себя, сделать его нервным, расфокусированным. Фактически выключить его из игры. Все мы люди, у всех есть чувства. Когда такое происходит, складывается ощущение, что тебя не уважают.

Моя работа в том, чтобы объяснить Джону: на такие вещи мы никак повлиять не можем, всё равно нужно продолжать играть, будучи сфокусированным и сильным ментально. Такое случится снова, и он это знает. Сейчас он реагирует на подобные эпизоды уже более спокойно, но, конечно, иногда бывает и бурная реакция. Как я и сказал вначале, каждый из футболистов индивидуален. Нужно найти к каждому подход, чтобы объяснить подобные вещи, рассказать об их сильных и слабых сторонах», – приводит слова Ивича «Спорт-экспресс».