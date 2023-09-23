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Депортиво Алавес — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
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«Атлетик» обыграл «Алавес» в матче 6-го тура Ла Лиги

«Атлетик» обыграл «Алавес» в матче 6-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Алавес» принимал «Атлетик» Бильбао. Игра проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории и закончилась в пользу гостей со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Муньис Руис. Ему помогали ассистенты Диего Барберо Севилья и Фабиан Бланко. Резервным арбитром встречи являлся Даниэль Пасториса Иглесиас.

Счёт в матче на 18-й минуте открыл нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс. На 76-й минуте встречи преимущество гостей удвоил испанский полузащитник Ойан Сансет.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Таким образом, после шести туров Ла Лиги «Атлетик» набрал 13 очков и на текущий момент находится на четвёртом месте в турнирной таблице. В свою очередь, «Алавес» после аналогичного количества туров набрал шесть очков и располагается на 14-й строчке.

Испания - Примера . 6-й тур
22 сентября 2023, пятница. 22:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 2
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Уильямс – 18'     0:2 Сансет – 76'    
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