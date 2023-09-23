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«Енисей» победил «Черноморец» в матче 11-го тура Первой лиги

«Енисей» победил «Черноморец» в матче 11-го тура Первой лиги
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Завершился матч 11-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Центральный» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Лапатухиным (Москва). «Енисей» одержал победу со счётом 3:1.

На первой минуте счёт открыл полузащитник «Енисея» Александр Ломакин. На 39-й минуте нападающий Андрей Окладников увеличил преимущество хозяев. На 51-й минуте Ломакин не реализовал пенальти. Через пять минут с пенальти отличился полузащитник гостей Антон Антонов. Победную точку на 78-й минуте поставил полузащитник Никита Глушков — 3:1.

«Енисей» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 14 очков после 11 матчей. «Черноморец» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков. Лидирует владикавказская «Алания» (20).

Россия - Мелбет Первая лига . 11-й тур
23 сентября 2023, суббота. 11:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 1
Черноморец
Новороссийск
1:0 Ломакин – 1'     2:0 Окладников – 39'     2:1 Антонов – 56'     3:1 Глушков – 77'    
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