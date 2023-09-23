«Енисей» победил «Черноморец» в матче 11-го тура Первой лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 11-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «Центральный» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Лапатухиным (Москва). «Енисей» одержал победу со счётом 3:1.

На первой минуте счёт открыл полузащитник «Енисея» Александр Ломакин. На 39-й минуте нападающий Андрей Окладников увеличил преимущество хозяев. На 51-й минуте Ломакин не реализовал пенальти. Через пять минут с пенальти отличился полузащитник гостей Антон Антонов. Победную точку на 78-й минуте поставил полузащитник Никита Глушков — 3:1.

«Енисей» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 14 очков после 11 матчей. «Черноморец» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков. Лидирует владикавказская «Алания» (20).