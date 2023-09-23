Наумов: назначение Ротенберга спортивным директором не поможет «Локомотиву»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил возможное назначение бывшего игрока, а ныне директора департамента развития молодёжного футбола железнодорожников Бориса Ротенберга на должность нового спортивного директора московской команды.

«Как смотрю, если Борис Ротенберг сменит Ульянова на посту спортивного директора «Локомотива»? Я знаком с Дмитрием Ульяновым, он ещё у меня работал. Я знаю его как сильного специалиста, он неплохой спортивный директор, разбирается в футболе. Просто он поставлен в рамки после немецкого нашествия. Сейчас нечем платить за футболистов, поэтому Ульянову тяжело. Уверен, у Димки есть кандидатуры на усиление, но он же не может прыгнуть через голову. Да, трансферная политика не очень хорошая, но ведь это он взял Пиняева и Глушенкова, Сулейманова вернули. Да, это не супер, сейчас в клубе нет защитников уровня Баши, Родолфо или Чорлуки, но надо искать. К сожалению, финансовые возможности не дают.

Не думаю, что нужна ротация на Ротенберга. Да, это был хороший игрок, который себя зарекомендовал в футболе. Но вряд ли сейчас это поможет «Локомотиву», — приводит слова Наумова Legalbet.

За «Локомотив» Борис Ротенберг выступал с 2016 года. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах. В составе красно-зелёных Борис стал обладателем пяти титулов: он чемпион России сезона-2017/2018, трёхкратный победитель Кубка России (в сезонах-2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021) и обладатель Суперкубка России — 2019.