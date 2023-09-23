Махачкалинское «Динамо» обыграло «Сокол», «Кубань» и «Тюмень» сыграли вничью

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Завершились два матча 11-го тура Мелбет Первой лиги. В первой встрече махачкалинское «Динамо» принимало саратовский «Сокол». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Хозяева вышли вперёд на 36-й минуте. Гол забил капитан махачкалинцев Муталип Алибеков. Во втором тайме Михаил Костюков забил второй гол в ворота «Сокола».

Махачкалинский клуб имеет в своём активе 21 очко и располагается на втором месте в таблице. «Сокол» с 17 очками идёт на пятой строчке.

В другом матче встречались краснодарская «Кубань» и «Тюмень». Команды сыграли вничью 1:1. На гол полузащитника «Тюмени» Виталия Шитова ответил форвард Илья Грузнов.

«Тюмень» набрала 16 очков и находится на девятой строчке турнирной таблицы. «Кубань» с шестью очками располагается на 17-м месте.