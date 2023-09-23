«Бавария» на домашней арене разгромила «Бохум»

Завершился матч 5-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Бохумом». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, Германия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Хартманом. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Бавария» не оставила шансов сопернику — 7:0.
Мюнхенцы открыли счёт уже на четвёртой минуте усилиями форварда Эрика Шупо-Мотинга. Спустя девять минут отличился Гарри Кейн. «Бавария» смогла довести счёт до разгромного ещё до истечения получаса игры — третьим голом отметился защитник Маттейс де Лигт. До перерыва забитым мячом также успел отметиться Лерой Зане.
Во второй половине встречи Кейн забил ещё дважды, оформив хет-трик. Ещё одним голом отметился нападающий Матис Тель. В итоге — разгромная победа подопечных Томаса Тухеля со счётом 7:0.
В текущем чемпионате «Бавария» идёт на первой строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков после пяти туров. «Бохум» располагается на 14-м месте, имея в активе лишь три очка.
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