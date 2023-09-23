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«Бавария» на домашней арене разгромила «Бохум»

«Бавария» на домашней арене разгромила «Бохум»
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Завершился матч 5-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Бохумом». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, Германия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Хартманом. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Бавария» не оставила шансов сопернику — 7:0.

Мюнхенцы открыли счёт уже на четвёртой минуте усилиями форварда Эрика Шупо-Мотинга. Спустя девять минут отличился Гарри Кейн. «Бавария» смогла довести счёт до разгромного ещё до истечения получаса игры — третьим голом отметился защитник Маттейс де Лигт. До перерыва забитым мячом также успел отметиться Лерой Зане.

Во второй половине встречи Кейн забил ещё дважды, оформив хет-трик. Ещё одним голом отметился нападающий Матис Тель. В итоге — разгромная победа подопечных Томаса Тухеля со счётом 7:0.

В текущем чемпионате «Бавария» идёт на первой строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков после пяти туров. «Бохум» располагается на 14-м месте, имея в активе лишь три очка.

Германия - Бундеслига . 5-й тур
23 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
7 : 0
Бохум
Бохум
1:0 Шупо-Мотинг – 4'     2:0 Кейн – 13'     3:0 де Лигт – 29'     4:0 Зане – 38'     5:0 Кейн – 54'     6:0 Тель – 81'     7:0 Кейн – 88'    
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