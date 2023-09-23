Корниленко заявил, что в «Крыльях» не обсуждают положение в таблице

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко после победы над «Сочи» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ рассказал, как команда воспринимает высокое место в турнирной таблице.

«Груз больше связан не с местом в таблице, а с тем, что мы сыграли три игры за неделю. Солдатенков и Костанца не играли из-за дисквалификаций, есть небольшие повреждения. Здесь важно было выйти в оптимальном моральном и физическом состоянии, выбрать правильный состав – тренерский штаб не ошибся.

Мы не говорим ни в раздевалке, ни между собой в руководстве о том, что сейчас мы находимся в тройке. Мы идём от игры к игре, хотим добиваться положительного результата. Как сказал Юра Горшков, у нас задача набрать ещё 15 очков – вот такие планы.

В первую очередь нужно думать о нашей игре. Будем готовиться к «Спартаку» с настроем сыграть не ниже своих возможностей», – приводит слова Корниленко Metaratings.ru.

«Крылья Советов» благодаря субботней победе над «Сочи» вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала столько же, сколько и «Краснодар» — 18 очков, опередив «быков» по дополнительным показателям.