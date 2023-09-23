Корниленко заявил, что в «Крыльях» не обсуждают положение в таблице

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко после победы над «Сочи» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ рассказал, как команда воспринимает высокое место в турнирной таблице.
«Груз больше связан не с местом в таблице, а с тем, что мы сыграли три игры за неделю. Солдатенков и Костанца не играли из-за дисквалификаций, есть небольшие повреждения. Здесь важно было выйти в оптимальном моральном и физическом состоянии, выбрать правильный состав – тренерский штаб не ошибся.
Мы не говорим ни в раздевалке, ни между собой в руководстве о том, что сейчас мы находимся в тройке. Мы идём от игры к игре, хотим добиваться положительного результата. Как сказал Юра Горшков, у нас задача набрать ещё 15 очков – вот такие планы.
В первую очередь нужно думать о нашей игре. Будем готовиться к «Спартаку» с настроем сыграть не ниже своих возможностей», – приводит слова Корниленко Metaratings.ru.
«Крылья Советов» благодаря субботней победе над «Сочи» вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала столько же, сколько и «Краснодар» — 18 очков, опередив «быков» по дополнительным показателям.
- 23 сентября 2023
-
20:34
-
20:29
-
20:25
-
20:13
-
20:12
-
20:08
-
19:58
-
19:52
-
19:50
-
19:50
-
19:40
-
19:31
-
19:26
-
19:25
-
19:13
-
19:10
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
18:53
-
18:50
-
18:50
-
18:47
-
18:38
-
18:30
-
18:28
-
18:26
-
18:25
-
18:25
-
18:19
-
18:18
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:53