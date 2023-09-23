Гильермо Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).

Сегодня мы одержали очень важную победу. До 30-й минуты у нас были хорошие моменты, но мы их не реализовали. Во втором тайме мы начали очень хорошо. Были моменты, где нам не хватало точности.

Понимали, что матч с «Динамо» будет сложным. Рад, что мы одержали победу. Это третья победа за короткий отрывок. Важно, как ты реагируешь и идёшь дальше. Следующий матч с «Крыльями», которые занимают первое место в турнирной таблице», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.