Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гильермо Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо»

Гильермо Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).

Сегодня мы одержали очень важную победу. До 30-й минуты у нас были хорошие моменты, но мы их не реализовали. Во втором тайме мы начали очень хорошо. Были моменты, где нам не хватало точности.

Понимали, что матч с «Динамо» будет сложным. Рад, что мы одержали победу. Это третья победа за короткий отрывок. Важно, как ты реагируешь и идёшь дальше. Следующий матч с «Крыльями», которые занимают первое место в турнирной таблице», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.

Материалы по теме
Даниил Хлусевич: как «Спартак» может устраивать четвёртое место в турнирной таблице РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android