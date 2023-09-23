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Жоау Феликс набрал пять очков по системе «гол+пас» в четырёх матчах за «Барсу»

Жоау Феликс набрал пять очков по системе «гол+пас» в четырёх матчах за «Барсу»
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Португальский форвард «Барселоны» Жоау Феликс отметился ассистентским баллом в игре 6-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (3:2). Таким образом, нападающий набрал пять очков по системе «гол+пас» в четырёх матчах за «блауграну».

Португалец исполнил заброс, чтобы вывести нападающего Роберта Левандовского один на один с вратарём «Сельты». Польский форвард реализовал голевой момент, перекинув голкипера.

Феликс ассистирует Левандовскому в матче 6-го тура Ла Лиги с «Сельтой»:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Феликс выступает за «Барселону» на правах годичной аренды. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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