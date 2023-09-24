Роналду не смог убедить де Хеа продолжить карьеру в «Аль-Насре»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не смог убедить голкипера Давида де Хеа продолжить карьеру в саудовском клубе, сообщает 90min.

По данным источника, Де Хеа очень хочет снова сыграть в Лиге чемпионов и готов дождаться открытия январского трансферного окна, чтобы принять решение о своём следующем шаге. При этом отмечается, что если де Хеа не получит хорошего предложения, голкипер рассмотрит возможность завершения карьеры.

Контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. За «красных дьяволов» голкипер выступал с 2011 года. В прошлом сезоне де Хеа провёл 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халиджа»