Пирс Морган: Роналду — величайший в истории. В 38 лет у него всё ещё есть желание, драйв
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Британский журналист и телеведущий Пирс Морган поделился мнением о 38-летнем португальском нападающем саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Представьте себе, что в 38 лет у вас всё ещё есть это желание, драйв и голод после стольких побед? Вот почему для меня Роналду величайший в истории. Он никогда не перестаёт стремиться достичь большего, забивать больше, выигрывать больше. Потрясающий менталитет», — написал Морган в своём «твиттере».
Вчера, 22 сентября, прошла встреча 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли», в котором команда Роналду обыграла соперника со счётом 4:3. 38-летний португалец отметился дублем.
Ранее Роналду объяснил, почему на его игровой карьере рано ставить крест.
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