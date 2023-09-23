Пирс Морган: Роналду — величайший в истории. В 38 лет у него всё ещё есть желание, драйв

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган поделился мнением о 38-летнем португальском нападающем саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Представьте себе, что в 38 лет у вас всё ещё есть это желание, драйв и голод после стольких побед? Вот почему для меня Роналду величайший в истории. Он никогда не перестаёт стремиться достичь большего, забивать больше, выигрывать больше. Потрясающий менталитет», — написал Морган в своём «твиттере».

Вчера, 22 сентября, прошла встреча 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли», в котором команда Роналду обыграла соперника со счётом 4:3. 38-летний португалец отметился дублем.

Ранее Роналду объяснил, почему на его игровой карьере рано ставить крест.