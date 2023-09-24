Хави – после матча «Барселоны» с «Сельтой»: это не наш путь

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в матче шестого тура чемпионата Испании с «Сельтой».

«У этой победы приятный привкус, но не настолько, как в матчах с «Бетисом» и «Антверпеном». Это не наш путь. «Сельта» провела хороший матч, они были агрессивны… Рафаэль Бенитес логично подумает, что заслуживал большего. Я думаю, что эти три очка будут очень полезны для нас. Мы лидеры. Нам нужно ещё улучшать ситуацию», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, ранее «Барселона» со счётом 5:0 разгромила «Бетис» в чемпионате Испании и с таким же счётом сокрушила «Антверпен» в Лиге чемпионов.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Мальоркой». Матч состоится 26 сентября, начало – 22:30 мск.

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