Игроку «Брентфорда» Тони разрешили вернуться к тренировкам после отстранения из-за ставок

Футбольная ассоциация Англии (FA) предоставила разрешение нападающему «Брентфорда» Айвону Тони на то, чтобы принимать участие в тренировках после его отстранения от футбола из-за ставок. Об этом информирует The Sun.

Сообщается, что нападающий был замечен на тренировочной площадке «пчёл», а затем был заснят во время своего индивидуального занятия.

В «Брентфорде» подчеркнули, что футболист занимался в рамках реабилитационной программы с тренерами по силовой подготовке и под наблюдением медицинского персонала. При этом никакие правила FA нарушены не были, так как они строго соблюдаются и клубом, и самим футболистом.

Напомним, ранее Тони уличили в том, что он делал ставки на футбол. Было подтверждено более 200 случаев ставок, которые сделал лично Айван. Однако в Англии делать ставки запрещено всем представителям спортивной отрасли, в том числе работникам клубов. В итоге нападающий был отстранён от футбола и всех активностей, связанных с ним, на восемь месяцев.