Тренер «Брентфорда» Франк: Айван Тони — один из лучших нападающих в мире

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк поделился мнением насчёт нападающего «пчёл» Айвана Тони.

«Айван Тони — один из лучших нападающих. Я не вижу в мире многих других форвардов, которые были бы лучше, чем он. Кейн, Левандовски, Холанд — не так много других игроков, находящихся на его уровне. В топ-команде он легко забивал бы 20–25 голов за сезон. Я понимаю, почему другие клубы присматриваются к нему», — приводит слова Франка журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее Тони уличили в том, что он делал ставки на футбол. Было подтверждено более 200 случаев ставок, которые сделал лично Айван. Однако в Англии делать ставки запрещено всем представителям спортивной отрасли, в том числе работникам клубов. В итоге нападающий был отстранён от футбола и всех активностей, связанных с ним, на восемь месяцев.