Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: у «Спартака» для ротации – Медина, а у ЦСКА – Кисляк. В этом и разница амбиций

Созин: у «Спартака» для ротации – Медина, а у ЦСКА – Кисляк. В этом и разница амбиций
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о работе московского ЦСКА на трансферном рынке.

«Упаси бог сказать, что у ЦСКА была хорошая трансферная кампания. Но продажи Карраскаля и Медины повлияли лишь на длину скамейки, но никак не на качество игры ЦСКА. Что касается Медины, то я и не жду, что в «Спартаке» он будет на первых ролях, как Промес или Бонгонда. В ЦСКА – он игрок основы, в нынешнем «Спартаке» – ротации. Думаю, Карраскаля ждёт такая же судьба в «Динамо».

Другое дело, что от них ЦСКА избавился, а на скамейке для ротации теперь только Кисляк. И это фамилия, а не общее настроение команды. В этом и разница амбиций», — сказал Андрей Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
Самого дорогого новичка РПЛ чуть не увёл «Зенит». Новые детали трансферного лета
Эксклюзив
Самого дорогого новичка РПЛ чуть не увёл «Зенит». Новые детали трансферного лета
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android