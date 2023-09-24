Созин: у «Спартака» для ротации – Медина, а у ЦСКА – Кисляк. В этом и разница амбиций

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о работе московского ЦСКА на трансферном рынке.

«Упаси бог сказать, что у ЦСКА была хорошая трансферная кампания. Но продажи Карраскаля и Медины повлияли лишь на длину скамейки, но никак не на качество игры ЦСКА. Что касается Медины, то я и не жду, что в «Спартаке» он будет на первых ролях, как Промес или Бонгонда. В ЦСКА – он игрок основы, в нынешнем «Спартаке» – ротации. Думаю, Карраскаля ждёт такая же судьба в «Динамо».

Другое дело, что от них ЦСКА избавился, а на скамейке для ротации теперь только Кисляк. И это фамилия, а не общее настроение команды. В этом и разница амбиций», — сказал Андрей Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.