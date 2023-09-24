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Пол Мерсон: «Арсенал» разгромит «Тоттенхэм» в дерби. Разорвёт их в клочья

Пол Мерсон: «Арсенал» разгромит «Тоттенхэм» в дерби. Разорвёт их в клочья
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Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон поделился мыслями о предстоящем матче английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Тоттенхэм».

«Я настроен оптимистично в отношении этого матча, очень оптимистично. Не вижу ничего, кроме победы «Арсенала». Думаю, что «канониры» точно разгромят их, уверен в этом. Абсолютно разорвут их в клочья.

Сомневаюсь, что «шпоры» изменят свою манеру игры. «Манчестер Юнайтед» нанёс 14 ударов по их воротам в первом тайме. Попробуйте нанести 14 ударов по воротам «Арсенала» и увидите, что произойдёт. Они борются до конца, показывают хороший футбол, мне нравится, как они играют, мне симпатичен их менеджер. Это фанатичный футбол. Но они не играют в азартный футбол против игроков, которые лучше их», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Напомним, «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче 6-го тура АПЛ сегодня. Игра начнётся в 16:00 мск.

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