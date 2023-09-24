«Арсенал» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.71.

«Лондонское дерби ждёт нас уже в это воскресенье – «Арсенал» против «Тоттенхэма». На первый взгляд может показаться, что хозяева поля тут должны без проблем выигрывать, учитывая их уровень. Однако я «шпор» со счетов так просто не сбрасываю.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Тоттенхэм», конечно, многих удивил своими результатами на старте сезона. Из клуба ушёл Кейн, пришёл новый тренер. Но под руководством Ангелоса Постекоглу команда играет уверенно, пока ещё ни разу не уступала в АПЛ. Единственная неудача «шпор» была в Кубке с «Фулхэмом» — 1:2.

«Арсенал» же пока оправдывает все ожидания после прошлого сезона. Сейчас клуб снова идёт в верхней части таблицы и борется за первое место. Очки подопечные Артеты потеряли в противостоянии с тем же «Фулхэмом» — 2:2.

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На данный момент между командами есть одно важное отличие – «Арсенал» участвует в еврокубках. На неделе «канониры» разгромили ПСВ в Лиге чемпионов со счётом 4:0. Однако «Тоттенхэм» вообще не принимает участия в международных турнирах, так что у «шпор» была полноценная неделя для подготовки к этому дерби.

Да, может быть, гости сейчас будут более свежими. Однако я всё равно склоняюсь к успеху «Арсенала». «Тоттенхэм» не проигрывал в АПЛ, но и по-настоящему сильные соперники ему пока не противостояли. Игра с «канонирами» — первое серьёзное испытание для подопечных Постекоглу. И я не уверен, что в своей нынешней форме клуб сможет справиться с «Арсеналом». В личных встречах «пушкари» намного чаще выигрывали», — сказал Павлюченко.

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