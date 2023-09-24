Игрок «Арсенала» Троссард не сыграет в дерби с «Тоттенхэмом» из-за травмы

Полузащитник «Арсенала» и сборной Бельгии Леандро Троссард не примет участия в северолондонском дерби с «Тоттенхэмом» из-за травмы нижней части подколенного сухожилия. Об этом сообщает журналист Сами Мокбел в своём «твиттере».

По информации источника, бельгийский футболист не смог продолжить предматчевую тренировку команды. На текущий момент степень серьёзности повреждения игрока не установлена.

Напомним, в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Троссард принял участие в трёх матчах, в которых отметился одним забитым голом.

«Арсенал» встретится с «Тоттенхэмом» в матче 6-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Джонс. Матч начнётся в 16:00 мск.