Игрок «Арсенала» Троссард не сыграет в дерби с «Тоттенхэмом» из-за травмы
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Полузащитник «Арсенала» и сборной Бельгии Леандро Троссард не примет участия в северолондонском дерби с «Тоттенхэмом» из-за травмы нижней части подколенного сухожилия. Об этом сообщает журналист Сами Мокбел в своём «твиттере».
По информации источника, бельгийский футболист не смог продолжить предматчевую тренировку команды. На текущий момент степень серьёзности повреждения игрока не установлена.
Напомним, в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Троссард принял участие в трёх матчах, в которых отметился одним забитым голом.
«Арсенал» встретится с «Тоттенхэмом» в матче 6-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Джонс. Матч начнётся в 16:00 мск.
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