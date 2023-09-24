Тикнизян: Дзюба — боевая единица «Локомотива». Отлично понимаю его на поле

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян оценил уровень игры нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы, а также рассказал о том, как проходит взаимодействие с 35-летним форвардом на футбольном поле.

«Связка с Дзюбой? На этом делает акцент тренерский штаб, и мы с Артёмом в том числе. Дзюба — футбольный человек. Это наша боевая единица. Я отлично его понимаю в футбольном плане. Также мы с ним хорошо взаимодействуем вне футбольного поля. Из-за этого у нас отличная коммуникация.

Артём всегда проявляет себя в раздевалке как настоящий лидер! Сегодня не только он был заряжен. Мы понимали, что если не набираем три очка, то за первую тройку будет очень тяжело зацепиться уже. Все подошли к этой игре с максимальным настроем и желанием!» — передает слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.