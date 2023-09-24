Чемпионат Германии по футболу: результаты 5-го тура, турнирная таблица

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В воскресенье, 24 сентября, состоялись последние матчи 5-го тура немецкой Бундеслиги. «Байер» дома переиграл «Хайденхайм» (4:1), а «Айнтрахт» сыграл вничью с «Фрайбургом» (0:0).

Все результаты матчей 5-го тура чемпионата Германии:

«Штутгарт» – «Дармштадт 98» – 3:1;

«Боруссия» Д – «Вольфсбург» – 1:0;

«Бавария» – «Бохум» – 7:0;

«Унион» – «Хоффенхайм» – 0:2;

«Боруссия» М – «РБ Лейпциг» – 0:1;

«Аугсбург» – «Майнц» – 2:1;

«Вердер» – «Кёльн» – 2:1;

«Байер» – «Хайденхайм» – 4:1;

«Айнтрахт» – «Фрайбург» – 0:0.

После пяти туров во главе турнирной таблицы сохраняется двоевластие: у «Баварии» и «Байера» по 13 очков. В зоне вылета находятся «Кёльн», «Дармштадт 98» и «Майнц», набравшие по одному очку.

Рейтинг бомбардиров возглавляет нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси, в активе которого 10 голов.