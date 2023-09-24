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Игрок «Пари НН»: группа атаки «Оренбурга» не очень хорошо отрабатывает в обороне

Игрок «Пари НН»: группа атаки «Оренбурга» не очень хорошо отрабатывает в обороне
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Защитник «Пари НН» Виктор Александров рассказал о победе в матче 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:1).

«Этот матч лучший для команды в сезоне? Возможно. Но мы надеемся, что впереди будут матчи ещё лучше. Это не наш потолок, мы можем играть ещё агрессивней, ещё лучше на мяче, не пропускать и забивать больше.

Игра получалась хорошей, мы готовились, у соперника хорошие футболисты в центре поля, в атаке. Главной задачей было нейтрализовать их. Понимали, что в обороне группа атаки «Оренбурга» не очень хорошо отрабатывает, поэтому пытались больше играть на мяче, заставлять их бегать без мяча.

«Пари НН» долго не мог обыграть «Оренбург»? Мы не думали об этом, просто готовились к игре. Хорошо разобрали соперника, хотели победить. Так и сложилось», — приводит слова Александрова «Матч ТВ».

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