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Пари НН — Оренбург 3:1, результат матча 9-го тура РПЛ 24 сентября 2023 года

«Пари НН» одержал волевую победу в матче РПЛ с «Оренбургом»
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Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Пари Нижний Новгород» одержал волевую победу со счётом 3:1.

На 28-й минуте счёт открыл защитник «Оренбурга» Матиас Перес с передачи Химми Марина. В концовке первого тайма форвард «Пари НН» Зе Турбо забил ответный мяч. На 53-й минуте нападающий Эдгар Севикян вывел хозяев вперёд, отличившись с помощью рикошета. На 75-й минуте третий мяч нижегородцев забил полузащитник Хуан Босельи.

«Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков за девять матчей. «Оренбург» находится на 12-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Перес – 28'     1:1 Турбо – 45'     2:1 Севикян – 53'     3:1 Босельи – 76'    
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