«ПСЖ» разгромил «Марсель» в матче Лиги 1 благодаря дебютным голам Рамуша и Коло Муани

Сегодня, 24 сентября, состоялся матч 6-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 4:0.

В самом начале матча, на восьмой минуте, защитник парижан Ашраф Хакими открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. На 37-й минуте новичок «ПСЖ» нападающий Рандаль Коло-Муани удвоил преимущество хозяев в матче, забив дебютный гол за парижан в чемпионате. Во втором тайме, на 47-й минуте, Гонсалу Рамуш с передачи Усмана Дембеле довёл счёт до разгромного, также забив свой первый гол за парижский клуб в рамках Лиги 1. В самой концовке встречи, на 89-й минуте, Рамуш с передачи Коло-Муани оформил дубль, установив окончательный счёт матча — 4:0,.

Таким образом, после данного матча «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 11 очков в шести матчах. «Марсель» теперь седьмой с девятью очками в активе.