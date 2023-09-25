Филипенко: не могу сказать, что на «Урал» давит отсутствие побед. Это футбол, так бывает

Защитник екатеринбургского «Урала» Егор Филипенко прокомментировал матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).

«Мы разбирали игру Кордобы. Какие-то нюансы. Наверное, сегодня он был не такой яркий, как обычно. Но это неважно, ведь мы всё равно уступили.

В первом тайме мы хорошо сдерживали «Краснодар» и неплохо играли? Ну что значит хорошо играли? Наверное, правильно сказать, что мы хорошо оборонялись. В футболе надо атаковать, если хочешь побеждать. У нас не получался выход из обороны в атаку.

Давит ли на команду, что не побеждаем? Я пока не могу сказать, что давит. Это футбол, так бывает. В команде мы спокойно к этому относимся», — приводит слова Филипенко «РБ Спорт».

По итогам девяти туров «Краснодар» возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В активе команды 21 очко. «Урал» находится на восьмой позиции, набрав 14 очков в девяти играх.