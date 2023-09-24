Тренер «Урала» остался недоволен решением арбитров засчитать второй гол «Краснодара»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал исход матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).

«Не хватало давления на флангах, совершали простые ошибки, когда не могли зацепиться за мяч, а когда это удавалось, в простых ситуациях его теряли. Это наша насущная проблема, которую нужно решить. Путём замен удалось исправить игру, больше заработали фланги…

«Краснодар» имел преимущество? Преимущество не оценивается по владению, преимущество оценивается по моментам, а моментов как таковых у «Краснодара» не было. Самое обидное, мы не понимаем, что такое VAR. Для чего он нужен?

Если помощник судьи определяет, что офсайд, то это офсайд, а VAR ищет какую-то ситуацию для того, чтобы помочь команде, которой надо помочь. Мы неоднократно в этом убеждались. К сожалению, такие клубы, как наш, даже смотреть не будут, этот эпизод. Закончился матч, результат такой, с нужным счётом, на этом всё и заканчивается. Разная оценка эпизода. Зачем тогда нужен помощник судьи, который определяет офсайд, пускай VAR определяет, правильно или нет.

По большому счёту нас смотреть даже не будут. После того как Бобровский не назначил в Казани пенальти и никто об этом не написал и никаких выводов не сделали… Мы продолжаем, едем в Ростов дальше», – сказал Гончаренко в интервью «Матч ТВ».