Украинский нападающий Александр Алиев сравнил зарплаты в московском «Локомотиве» и киевском «Динамо».

«Везде одинаково, в «Локомотиве», «Динамо» и «Анжи». В «Локомотиве» чуть побольше, потому что были бонусы за игры. В «Динамо» у меня была конкретная зарплата. Если бы мы с «Анжи» не вылетели, то у меня была бы в два раза больше зарплата.

€ 100 тыс. я получал. Плюс были хорошие премиальные. За две игры с «Валенсией» была премия $ 45 тыс.», — сказал Алиев на YouTube-канале Ксении Больбот.

Напомним, Алиев выступал за «Локомотив» с 2010 по 2011 год. Также в России он играл за «Анжи» Цвета махачкалинского клуба футболист защищал с 2014 по 2015 год. Напомним, украинский нападающий завершил профессиональную карьеру в 2021 году. Последним клубом в карьере игрока был украинский «Джуниорс».

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