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Спортдир «Локомотива» Ульянов: летом у нас не было денег на трансферы

Спортдир «Локомотива» Ульянов: летом у нас не было денег на трансферы
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о финансовых сложностях клуба.

«Правда ли, что на летнее окно денег было ноль? Да. Будет ли то же самое зимой? Нет. Это будет новый календарный год. Новый бюджет. Почему на это лето было ноль в бюджете на трансферы? Очень дефицитный бюджет. На это окно денег было недостаточно, чтобы привлечь суперквалифицированных игроков», — приводит слова Дмитрия Ульянова издание «РБ Спорт».

Железнодорожники за минувшее лето в сумме заработали почти € 3,5 млн. «Локомотив» продал нападающего Яна Кухту за € 2,5 млн в «Спарту», форварда Вильсона Изидора за € 1,35 млн отдал в аренду в «Зенит», а также получил € 500 тыс. за трансфер полузащитника Сергея Бабкина в «Крылья Советов». Затраты клуба на трансферы были ещё скромнее — за € 1 млн из «Сочи» был выкуплен Владислав Сарвели и за € 100 тыс. в аренду на сезон пришёл нападающий Тимур Сулейманов.

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