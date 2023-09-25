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«Ты сделала этот спорт, эту страну и этот мир лучше». Сборная США — о Меган Рапино

«Ты сделала этот спорт, эту страну и этот мир лучше». Сборная США — о Меган Рапино
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Пресс-служба сборной США высказалась по итогам последнего матча Меган Рапино в футболке национальной команды.

«Новатор. Икона. Вдохновитель. Ты сделала этот спорт, эту страну и этот мир лучше. Спасибо, Меган Рапино», — сказано в опубликованном в социальных сетях сообщении пресс-службы сборной США.

Последняя игра Рапино за сборную США состоялась накануне. Играли американки с командой ЮАР и одержали победу со счётом 2:0. За сборную США Рапино провела 203 матча, в которых забила 63 гола и отдала 73 результативные передачи. Помимо двух побед на чемпионатах мира в 2015 и 2019 годах, вместе с национальной командой Меган стала олимпийской чемпионкой на Играх в Лондоне в 2012 году.

Рапино объявила о намерении завершить карьеру по окончании текущего сезона Национальной женской футбольной лиги 8 июля этого года. Последний официальный матч футболистки за её клуб «ОЛ Рейн», согласно календарю, состоится 15 октября.

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