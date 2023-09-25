Экс генеральный директор «Баварии» Кан рассказал об уходе из клуба

Бывший председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан считает, что его уход из немецкого клуба связан с его предыдущей профессиональной карьерой.
«Когда ты как вратарь закрепился в сознании людей, трудно сделать что-то иное, чем ты делал тогда. Они не осознают, что ты продвинулся дальше, и им нужен вратарь Кан», — приводит слова Кана Bild.
Оливер провёл в «Баварии» в качестве игрока 14 лет, сыграв 632 матча, в которых пропустил 592 гола и 247 матчей сыграл «на ноль». С 2021 по 2023 год Кан являлся председателем правления мюнхенской «Баварии». При нём баварцы дважды становились победителями Бундеслиги, дважды вылетали в 1/4 финала Лиги чемпионов, вылетали из Кубка Германии, а также завоевали Суперкубок Германии, обыграв «Боруссию Дортмунд» со счётом 3:1.
- 25 сентября 2023
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:46
-
11:40
-
11:38
-
11:33
-
11:31
-
11:15
-
11:04
-
11:03
-
10:55
-
10:54
-
10:46
-
10:36
-
10:34
-
10:23
-
10:21
-
10:20
-
10:06
-
09:59
-
09:57
-
09:50
-
09:39
-
09:38
-
09:34
-
09:17
-
08:57
-
08:43
-
08:30
-
08:30
-
08:25
-
08:12
-
07:58
-
07:36