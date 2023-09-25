Шикунов: у Бонгонда есть потрясающие качества, но бывают провалы. Стабильности пока нет

Бывший футболист Александр Шикунов высказался о нападающем «Спартака» Тео Бонгонда.

«До сих пор не могу ничего сказать про Тео. У него есть потрясающие качества, но иногда бывают провалы. Пока он не тянет два тайма. Не потому, что он плохо играет, а Тео физически садится. Пока на сто процентов он не готов. Но такой яркой игры в Испании он не показывал. Может, у нас не такое сопротивление. Но стабильности пока у Тео нет. Дай бог, чтобы он адаптировался, потому что были в «Спартаке» игроки, которые хорошо начали, а потом сдувались», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провёл девять матчей за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.