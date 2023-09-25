Агент игрока «Сочи» Дркушича рассказал о восстановлении игрока после повреждения

Агент защитника «Сочи» Ваньи Дркушича Младен Ратковица рассказал, как проходит восстановление игрока после полученной им травмы.
«Восстановление Ваньи проходит хорошо. Надеюсь, что на этой неделе он начнёт уже тренироваться в общей группе с командой. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, ранее сообщалось, что Дркушич может вернуться в строй к концу сентября или в начале октября. 23-летний Ванья играет за «Сочи» с января 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за сочинцев восемь матчей в рамках чемпионата России. Действующее соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2025 года.
«Сочи» по состоянию на сегодняшний день занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
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