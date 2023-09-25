Александр Соболев: волнуюсь за Джикию, он мой друг

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об изменении статуса капитана команды Георгия Джикии.
«Есть волнение, что Джикия не попадает в стартовый состав? Я тоже волнуюсь. Так бывает. Тоже переживаю, он мой друг. Как он реагирует? В принципе, он всегда спокоен. Он настоящий капитан, сдержанный человек. Точно не показывает ни обид, ни чего-то такого. Работает так же, как и раньше, и ждёт. Насколько реально сейчас выполнение задачи, которую поставил глава совета директоров клуба — победа в чемпионате и Кубке? Мы в «Спартаке», такие задачи должны ставиться каждый сезон. Всегда должны биться за титул. Реально или нет, ты должен каждый сезон биться за титул», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Георгий Джикия провёл шесть игр за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. В двух последних матчах внутреннего первенства — с «Сочи» и «Динамо» — 29-летний защитник оставался на скамейке запасных.
- 25 сентября 2023
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