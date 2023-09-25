Защитник «Химок» Терехов: 2DROTS — не медиакоманда

Защитник «Химок» Сергей Терехов заявил, что 2DROTS уже не является медиаклубом, а стал обычной командой. По его словам, в составе «самураев» играют футболисты с профессиональным прошлым.

«2DROTS — команда бывших профессионалов. С ними нам надо играть с полной концентрацией и настроем.

Одобряю ли я участие медиакоманд в Кубке России? Если посмотреть, кто играет в составе 2DROTS, то невольно задашься вопросом: медиа они или нет?! Это уже такой бред — раздувать хайп, что они медиа. Там люди, которые раньше играли в РПЛ. Поэтому не стоит из этого делать шоу», — приводит слова Терехова «Матч ТВ».

2DROTS в домашнем матче четвёртого раунда (1/32 финала) Пути регионов Фонбет Кубка России сыграют с «Химками». Встреча состоится в Москве на стадионе «Москвич» 28 сентября и начнётся в 16:30 мск.