Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев готовится к операции из-за травмы мениска
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Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев перенесёт операцию из-за травмы мениска. Об этом сообщила пресс-служба калининградского клуба.
«Владислав Лазарев отсутствовал в заявке прошлых матчей ввиду полученной травмы мениска. В настоящее время футболист готовится к операции.
Все балтийцы желают нашему полузащитнику терпения и сил, чтобы с честью преодолеть очередной вызов, который бросает ему судьба.
Мы не надеемся, мы уверены, что Влад вернётся в строй ещё сильнее!» — написано в заявлении «Балтики».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Владислав Лазарев провёл семь матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на счету 21-летнего полузащитника три игры в Пути РПЛ Фонбет Кубке России.
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