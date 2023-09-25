Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев готовится к операции из-за травмы мениска

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев перенесёт операцию из-за травмы мениска. Об этом сообщила пресс-служба калининградского клуба.

«Владислав Лазарев отсутствовал в заявке прошлых матчей ввиду полученной травмы мениска. В настоящее время футболист готовится к операции.

Все балтийцы желают нашему полузащитнику терпения и сил, чтобы с честью преодолеть очередной вызов, который бросает ему судьба.

Мы не надеемся, мы уверены, что Влад вернётся в строй ещё сильнее!» — написано в заявлении «Балтики».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Владислав Лазарев провёл семь матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на счету 21-летнего полузащитника три игры в Пути РПЛ Фонбет Кубке России.