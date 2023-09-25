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Валерий Газзаев рассказал, что крайне возмущён фразой Дзюбы про Семака

Валерий Газзаев рассказал, что крайне возмущён фразой Дзюбы про Семака
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Российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в адрес наставника «Зенита» Сергея Семака. В ответ на вопрос про Семака Дзюба сказал: «А кто это?»

«К сожалению, после матча «Зенит» — «Локомотив» на первый план вышла не тема качества футбола, а реплика форварда железнодорожников Дзюбы в адрес главного тренера питерцев. Что значит: «А кто такой Семак»?! Я крайне возмущён фразой Дзюбы. Это просто недопустимо! Хотелось бы ему напомнить, что Семак — прекрасный в прошлом футболист, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008, капитан той сборной России. Он с тремя командами — ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом» — становился чемпионом страны. В качестве тренера пять раз выигрывал РПЛ. Между прочим, именно под руководством Семака Дзюба завоевал золотые медали национального первенства. Так ты ему должен быть благодарен, а почему-то затаил обиду и вот таким недальновидным способом сводишь счёты. Дзюба хотел этой фразой унизить Семака? Но что получилось? Показал себя каким-то недалёким человеком. Унизил сам себя! Пусть возьмёт и изучит биографию Сергея Богданыча.

У Дзюбы почему-то все вокруг виноваты. Эмери — тренеришка, Карпина для него не существует, Семак — пустое место… Так не бывает! Должна же быть корпоративная этика. Не надо ставить себя выше остальных. Пусть Дзюба прежде всего обижается сам на себя», — приводит слова Газзаева «Спорт-экспресс».

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