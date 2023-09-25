Экс-игрок сборной Украины Милевский госпитализирован из-за алкоголя

Бывший футболист сборной Украины Артём Милевский попал в больницу из-за проблем с алкоголем. Об этом сообщил его экс-партнёр по команде Александр Алиев.

«Слава богу, удалось его положить в больницу. Он уже в течение пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжёлое. Но ничего, врачи борются», — сказал Алиев в своих социальных сетях.

За время своей игровой карьеры Милевский выступал за такие клубы, как киевское «Динамо», брестское «Динамо», хорватский «Хайдук», «Тосно», румынская «Конкордия», украинский «Минай», венгрская «Кишварда», турецкий «Газиантепспор».

Ранее болельщики обратили внимание на внешний вид игрока. Милевский значительно поправился. Также болельщики заподозрили, что у экс-футболиста проблемы с алкоголем.