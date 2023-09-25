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Промес возглавил топ самых дорогих игроков РПЛ с истекающими летом 2024 года контрактами

Промес возглавил топ самых дорогих игроков РПЛ с истекающими летом 2024 года контрактами
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес возглавил рейтинг самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги с истекающими летом 2024 года контрактами по версии Transfermarkt. Помимо Промеса, в топ-3 вошли его партнёр по команде Георгий Джикия и форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин.

Топ-12 выглядит следующим образом:

  1. Квинси Промес — € 11 млн, «Спартак»;
  2. Георгий Джикия — € 7,5 млн, «Спартак»;
  3. Константин Тюкавин — € 7 млн, «Динамо»;
  4. Роман Зобнин — € 6 млн, «Спартак»;
  5. Рифат Жемалетдинов — € 5 млн, «Локомотив»;
  6. Антон Миранчук — € 5 млн, «Локомотив»;
  7. Андрей Мостовой — € 3,5 млн, «Зенит»;
  8. Мирослав Богосавац — € 3,5 млн, «Ахмат»;
  9. Артём Дзюба — € 3,5 млн, «Локомотив»;
  10. Ильзат Ахметов — € 3 млн, «Краснодар»;
  11. Лукас Вера — € 3 млн, «Оренбург»;
  12. Фёдор Смолов — € 3 млн, «Динамо».
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