Промес возглавил топ самых дорогих игроков РПЛ с истекающими летом 2024 года контрактами
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес возглавил рейтинг самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги с истекающими летом 2024 года контрактами по версии Transfermarkt. Помимо Промеса, в топ-3 вошли его партнёр по команде Георгий Джикия и форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин.
Топ-12 выглядит следующим образом:
- Квинси Промес — € 11 млн, «Спартак»;
- Георгий Джикия — € 7,5 млн, «Спартак»;
- Константин Тюкавин — € 7 млн, «Динамо»;
- Роман Зобнин — € 6 млн, «Спартак»;
- Рифат Жемалетдинов — € 5 млн, «Локомотив»;
- Антон Миранчук — € 5 млн, «Локомотив»;
- Андрей Мостовой — € 3,5 млн, «Зенит»;
- Мирослав Богосавац — € 3,5 млн, «Ахмат»;
- Артём Дзюба — € 3,5 млн, «Локомотив»;
- Ильзат Ахметов — € 3 млн, «Краснодар»;
- Лукас Вера — € 3 млн, «Оренбург»;
- Фёдор Смолов — € 3 млн, «Динамо».
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