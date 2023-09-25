Промес возглавил топ самых дорогих игроков РПЛ с истекающими летом 2024 года контрактами

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес возглавил рейтинг самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги с истекающими летом 2024 года контрактами по версии Transfermarkt. Помимо Промеса, в топ-3 вошли его партнёр по команде Георгий Джикия и форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин.

Топ-12 выглядит следующим образом: