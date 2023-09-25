Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Артём Дзюба: слова в адрес Сергея Семака: «А кто это?», подробности конфликта, реакция, мнение

Дзюба полностью наплевал на границы между футболом и YouTube. Слова про Семака — часть шоу
Максим Пахомов
Слова Дзюбы про Семака — часть шоу
Аудио-версия:
Комментарии
Артёму не нужно ваше признание или одобрение. Он просто кайфует.

Футболист Артём Дзюба закончился. Нет, де-юре он не завершил карьеру. Дзюба ещё поиграет в РПЛ, забьёт не один гол за «Локо». Потом, когда в клубе признают, что нужно избавляться от «дзюбозависимости», он позабивает и в другом клубе России. Но здесь и сейчас (да и в будущем, конечно) Дзюба в первую очередь – шоумен. Потом уже всё остальное.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Кассьерра – 22'     1:1 Глушенков – 60'     1:2 Тикнизян – 90+1'    
Удаления: нет / Тикнизян – 90+7'

Это не плохо и не хорошо, просто факт. Дзюба на самом деле всегда был где-то на грани между этими двумя состояниями – вроде бы наступит на шарф «Спартака», а потом скажет, что не заметил. Вроде бы потроллит Черчесова, а потом будет готов за него всех порвать.

Ну а чем старше становился наш герой, тем меньше в нём оставалось футболиста. Хотя с уровнем сопротивления в РПЛ такому классному (для нашего футбола) форварду можно было бы ещё долго оставаться в первую очередь футболистом (так казалось даже этой весной). Но Дзюбу засосал YouTube. Там ему можно оскорблять партнёров по команде (в шутку, конечно), материться и соревноваться с Леонидом Слуцким в своеобразном юморе.

Материалы по теме
Эксклюзив
Баринов раскрыл, что сказал Дзюбе после оскорбительных слов Слуцкого в свой адрес

Перепутал ли Дзюба мир YouTube и мир нашего футбола? Границы между ними у него окончательно стерлись – после слов в адрес Семака в этом нет никаких сомнений. Ему на эти границы плевать. Ведь Артём сегодня победитель. Всего одна фраза – а куча экспертов уже обсуждает его, обвиняет в хамстве, кто-то даже оскорбляет. Думаете, ему есть до этого дело? Конечно! Он наверняка упивается тем, как классно выступил в микст-зоне. Думаю, он даже комментарии читает на всех сайтах. И кайфует. Почему нет? Он ведь не врёт, когда говорит, что счастлив. Счастливым его делает и весь токс, который он так старается к себе притянуть.

Артём Дзюба
Артём Дзюба
нападающий «Локомотива»

«Я просто счастлив! Помирился ли с Семаком? А кто это?»

Артём прекрасно понимает, что люди в нашем футболе такое поведение не примут. Для этой аудитории, для тренеров, игроков, да всего нашего футбола, оскорблять Семака – это не окей. Даже если цель у этих двух слов – просто разжечь. Но Дзюбе это принятие от футбольных людей и не нужно. Мир Дзюбы – это больше не мир футбола. Для него футбол – возможность хайповать. Даже необходимое средство. А после завершения карьеры он наверняка станет классным гостем для различных ТВ-программ, где главное — громко орать и побольше оскорблять людей. Про YouTube тоже вряд ли забудет. Может, получится даже совмещать эту трудную профессию с какой-то государственной деятельностью. Это – его мир, в этом его счастье.

Так что пожелаем Артёму счастья в этом нефутбольном мире. Но и относиться к таким перформансам, как вчера, будем соответственно.

Материалы по теме
Историческое поражение «Зенита»! Всё решила фатальная ошибка в концовке Историческое поражение «Зенита»! Всё решила фатальная ошибка в концовке
Как же хорошо «Зениту» без Артёма Дзюбы! Пример «Локо» показывает, что Семак был прав Как же хорошо «Зениту» без Артёма Дзюбы! Пример «Локо» показывает, что Семак был прав
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android